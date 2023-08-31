В Москве умерла столетняя теща Березовского

Baza: в Москве умерла 100-летняя теща Березовского Алия Бешарова

В Москве в возрасте ста лет умерла теща российского бизнесмена Бориса Березовского Алия Бешарова. Об этом пишет в Telegram издание Baza.

Как стало известно, тело пенсионерки обнаружила ее дочь Галина в квартире Дома писателей в Лаврушинском переулке 28 августа. Бешарова встретила столетний юбилей за пять дней до смерти.

По информации из открытых источников, Галина Бешарова и Березовский поженились в 1991 году. Это был второй брак бизнесмена. За два года совместной жизни у пары родились сын и дочь. В 1993 году Бешарова уехала с детьми в Лондон и с тех пор супруги совместно не проживали. Официально брак был расторгнут только в 2011 году. Спустя два года тело Березовского обнаружат в доме бывшей жены в городе Аскот в 40 километрах от Лондона.

8 июня 2023 года стало известно о смерти бывшего зятя Березовского Георгия Шуппе. Мужчина скончался в Лондоне на 52-м году жизни в результате сердечного приступа. В 2018-м британский таблоид The Sun заявил, что якобы был Шуппе был отравлен. Тогда журналисты связали произошедшее с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля.