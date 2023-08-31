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10:04, 31 августа 2023Наука и техника

Для зоны СВО разработали бункер на «лыжах»

Компания «Доргеотех» разработала всесезонный бункер на «лыжах» для зоны СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Для зоны специальной военной операции (СВО) разработан всесезонный мобильный бункер, оборудованный специальными «лыжами» для перевозки волоком по земле и снегу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании «Доргеотех» Алексей Девятилов.

Укрытие изготовлено из «круглого металлического профиля с закруглением как у санок и отличается повышенной устойчивостью». «Для перевозки изделия не нужен подъемный кран или дополнительные механизмы, достаточно даже квадроцикла», — сказал руководитель.

Девятилов добавил, что мобильный бункер изготовлен с учетом пожеланий бойцов СВО. «Допустим, привезли бункер на передовую, а там у военнослужащих появилась необходимость сдвинуть сооружение на несколько сотен метров. Теперь они могут просто зацепить бункер лебедкой, а потом легко и быстро отволочь его на короткое расстояние», — отметил гендиректор.

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Мобильный бункер вмещает до 18 человек. Его масса — 1,8 тонны, диаметр — до 2,2 метра, длина — 4,5 метра. Бункер отапливается печью и предназначен для защиты от осколочно-фугасных снарядов.

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что концерн «Калашников» за год нарастил производство высокоточных боеприпасов и стрелкового оружия.

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    Иван Потапов
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