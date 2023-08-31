Для зоны СВО разработали бункер на «лыжах»

Компания «Доргеотех» разработала всесезонный бункер на «лыжах» для зоны СВО

Для зоны специальной военной операции (СВО) разработан всесезонный мобильный бункер, оборудованный специальными «лыжами» для перевозки волоком по земле и снегу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании «Доргеотех» Алексей Девятилов.

Укрытие изготовлено из «круглого металлического профиля с закруглением как у санок и отличается повышенной устойчивостью». «Для перевозки изделия не нужен подъемный кран или дополнительные механизмы, достаточно даже квадроцикла», — сказал руководитель.

Девятилов добавил, что мобильный бункер изготовлен с учетом пожеланий бойцов СВО. «Допустим, привезли бункер на передовую, а там у военнослужащих появилась необходимость сдвинуть сооружение на несколько сотен метров. Теперь они могут просто зацепить бункер лебедкой, а потом легко и быстро отволочь его на короткое расстояние», — отметил гендиректор.

Мобильный бункер вмещает до 18 человек. Его масса — 1,8 тонны, диаметр — до 2,2 метра, длина — 4,5 метра. Бункер отапливается печью и предназначен для защиты от осколочно-фугасных снарядов.

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