Более тысячи туристов эвакуировали кораблями Тихоокеанского флота в Приморье

Губернатор Кожемяко: 1074 человека и 34 автомобиля эвакуировали в Приморье

Более тысячи туристов эвакуировали с помощью кораблей Тихоокеанского флота из-за разрушительного паводка в Приморье. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко в Telegram.

По его словам, эвакуацией занимались большой десантный корабль «Николай Вилков», гидрографическое судно ГС-84, пожарный катер ПЖК-1514, морской водолазный бот ВМ-20 и рейдовый буксир РБ-404. Они забрали из порта Зарубино 1074 человека и 34 автомобиля.

Кожемяко уточнил, что отдыхавших на побережье в районе Андреевки отправят во Владивосток.

В Приморском крае за сутки число домов, которые оказались подтоплены из-за ливней и наводнений, увеличилось в семь раз.

15 августа в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба — с начала месяца там бушевал тайфун «Ханун», который ушел из региона только 13 августа.