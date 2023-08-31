Более тысячи туристов эвакуировали кораблями Тихоокеанского флота в Приморье
Более тысячи туристов эвакуировали с помощью кораблей Тихоокеанского флота из-за разрушительного паводка в Приморье. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко в Telegram.
По его словам, эвакуацией занимались большой десантный корабль «Николай Вилков», гидрографическое судно ГС-84, пожарный катер ПЖК-1514, морской водолазный бот ВМ-20 и рейдовый буксир РБ-404. Они забрали из порта Зарубино 1074 человека и 34 автомобиля.
Кожемяко уточнил, что отдыхавших на побережье в районе Андреевки отправят во Владивосток.
В Приморском крае за сутки число домов, которые оказались подтоплены из-за ливней и наводнений, увеличилось в семь раз.
15 августа в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба — с начала месяца там бушевал тайфун «Ханун», который ушел из региона только 13 августа.