В Приморье разрушительный паводок, вода смывает дома, мосты и людей. Регион ждет новый тайфун

В Приморье паводок отрезал более 40 сел и разрушил дороги в нескольких районах

В Приморском крае из-за сильных дождей, идущих с начала августа, в ряде районов произошел разрушительный паводок. На 31 августа более 40 сел оказались отрезаны водой, их жителей эвакуируют в том числе силами Тихоокеанского флота. Эвакуированы более шести тысяч человек, есть пострадавшие и пропавшие.

Режим ЧС введен более чем в 15 муниципальных образованиях Приморья

15 августа в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба — с начала месяца там бушевал тайфун «Ханун», который ушел из региона только 13 августа.

На данный момент режим ЧС действует на территории Уссурийского, Лесозаводского городских округов, городского округа Спасск-Дальний, Анучинского, Красноармейского, Октябрьского, Пограничного, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Яковлевского муниципальных округов, Дальнереченского, Михайловского, Надеждинского, Спасского муниципальных районов.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

31 августа его ввели еще в шести муниципалитетах — он распространился на Артем, Владивосток, Ольгинский, Лазовский, Шкотовский, Партизанский муниципальные округа. В ближайшее время этот список дополнит Хасанский округ, уточнили в правительстве региона.

Десятки сел оказались отрезаны из-за паводка, вода затапливает дороги и разрушает мосты

По данным Минтранса Приморского края на 31 августа, 42 села оказались отрезаны паводком. Затруднено движение на ряде автодорог.

В региональном управлении МЧС сообщили, что сложная ситуация наблюдается в Хасанском, Дальнереченском муниципальных образованиях и Уссурийске. Подтопило 1673 придомовых территории, отрезано 34 населенных пункта в Уссурийском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пограничном, Партизанском и Хасанском муниципальных образованиях.

516 домов затопило паводком в Приморье

Очевидцы выкладывают кадры с затопленных участков дорог, по которым не могут проехать легковые автомобили и микроавтобусы.

Поток воды разрушает не только дороги — 30 августа возле поселка Хасановка Рязанского района рухнул мост.

Паводок также затронул пункт пропуска «Краскино — Хунчунь», группы туристов перенаправили на выезд в Китай через «Пограничный».

Пострадали дальневосточные заповедники

Разрушения зарегистрированы в нацпарке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая падь». Наибольший урон получила экотропа «Кравцовские водопады», где из-за наводнения произошел сход ландшафта и сель. Проход к экотропе оказался частично заблокирован, потоки воды и грязи снесли входные ворота и ограждения, уничтожили одно из зданий, которое смыло прямо на соседнее сооружение.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Диким животным, обитающим в нацпарке и заповеднике, пришлось покинуть опасные участки долин рек и низин и забраться на крутые склоны холмов. Гнезда некоторых птиц и рептилий, а также гнезда мелких хищников оказались повреждены.

Пострадали почти сто человек, двух детей затянуло потоком в трубу

По данным Минздрава, на 30 августа за медицинской помощью обратились 96 человек. Из них шесть человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, на данный момент они выписаны, остальным оказали амбулаторную помощь.

По данным прокуратуры Приморского края, в селе Дальзаводское Хорольского муниципального округа 11 августа двух детей возрастом 10 и 12 лет затянуло потоком воды в трубу — сначала туда попал один мальчик, второй попытался вытащить его, но его также унесло. Помочь им не смогли.

Известны еще как минимум три случая, когда местные жители не смогли спастись от паводка. Один из них ехал на электросамокате из села Воскресенска в город Спасск-Дальний по проселочной дороге и пропал.

Жителей и туристов эвакуируют с привлечением флота

На эвакуацию в порт Зарубино из Владивостока направили силы Тихоокеанского флота — первым туда прибыл десантный корабль «Николай Вилков», на борту которого может поместиться около 700 человек и 40 единиц транспорта. Также эвакуация ведется с помощью паромов.

По данным МЧС, с начала ухудшения обстановки эвакуировано более шести тысяч человек, в том числе 982 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 183 человека. Спасатели перевозят людей на лодках.

6800 человек эвакуировали и перевезли из подтопленных домовладений

Губернатор Олег Кожемяко рассказал, что спасателям помогают местные жители — так, один из них вывез на своем погрузчике несколько человек, а после того как техника утонула, продолжил помогать на личной лодке.

Для эвакуированных жителей развернуты пункты временного размещения, где им выдают продуктовые наборы, питьевую воду и принадлежности для сна. Кожемяко заверил, что все пострадавшие получат выплаты.

Вода продолжит прибывать, Приморье ждет новый тайфун

В Примгидромете прогнозируют подъем уровня воды дождевых паводков на большинстве рек Приморского края, что приведет к продолжению подтопления прилегающих территорий.

В ближайшие двое суток, в связи с добеганием склонового и руслового стока подъем воды дождевых паводков продолжится в среднем и нижнем течении большинства рек края. Ожидаемый подъем уровня воды составит еще 0,2-1 метр

На данный момент водность рек превышает норму в 3,0-4,4 раза, в южных и западных районах — до 8 раз. Опасной считают ситуацию на реке Раздольная и ее притоках, реках Илистая, Малиновка и Большая Уссурка в их нижнем течении, а также на реке Уссури на отдельных участках в среднем течении.

Улучшение погоды ожидается в первые выходные сентября — предполагается, что температура воздуха станет выше, а осадки закончатся.

Однако в начале сентября ожидается новый тайфун, из-за которого губернатор Кожемяко допустил перенос начала учебного года.

Глава Примгидромета Борис Кубай сообщал, что возле Приморья формируются сразу четыре тайфуна, которые тоже могут повлиять на погоду в регионе.

Кубай также заявил, что август 2023 года войдет в историю региона как самый выдающийся по количеству осадков месяц. По его словам, общая сумма осадков за месяц составила 14 591 миллиметр, что на 5030 миллиметров превышает исторический максимум с 1936 года, наблюдавшийся в 2019 году, когда выпал 9561 миллиметр осадков.