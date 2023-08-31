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18:01, 31 августа 2023Наука и техника

Объяснен подход SpaceX при сохранении обтекателей полезной нагрузки

В SpaceX рассказали о подходе при сохранении обтекателей нагрузки Falcon 9

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Компания SpaceX отказалась от вылавливания обтекателей полезной нагрузки ракеты Falcon 9 при помощи платформы с сеткой из-за сложности этого подхода. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание обратило внимание на выступление вице-президента по запускам SpaceX Кико Дончева, согласно которому вылавливанию половинок обтекателей полезной нагрузки в воздухе без их попадания в воду мешают плохо прогнозируемые погодные условия в океане.

Вместо этого в SpaceX решили использовать новый подход — извлекать элемент Falcon 9 прямо из океана, предварительно переместив чувствительные к соленой воде электронные компоненты в верхнюю часть обтекателя. Как объяснил Дончев, указанные мероприятия привели к тому, вероятность сохранения обтекателя стоимостью 6 миллионов долларов выросла с 40 до 99 процентов.

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В июле издание привело комментарий вице-президента SpaceX Билла Герстенмайера, согласно которому компания находится в процессе сертификации первой ступени Falcon 9 для 20 полетов.

В мае ArsTechnica заметило, что SpaceX провела 200 безаварийных пусков ракеты Falcon 9 подряд.

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    Иван Потапов
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