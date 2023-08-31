Врачи усомнились в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром

Врач Энн Мари Навар: добавки с рыбьим жиром не предотвращают сердечные приступы

Доцент кафедры кардиологии в Юго-западном медицинском центре Техасского университета Энн Мари Навар усомнилась в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром. Ее слова цитирует People.

Навар рассказала, что является одним из авторов исследования, в ходе которого изучались полезные свойства более двух тысяч пищевых добавок с рыбьим жиром. Ученые не выявили каких-либо преимуществ таких препаратов для здоровья. «Пищевые добавки с рыбьим жиром не предотвращают сердечные приступы или инсульты», — подчеркнула Навар.

Специалистка объяснила, что вера в пользу рыбьего жира возникла по нескольким причинам. Во-первых, регулярное употребление жирной рыбы, которая богата кислотами омега-3, действительно снижает риск сердечных заболеваний и артритов. «Это заставило людей думать, что рыбий жир также может быть полезен», — предположила врач.

Во-вторых, продолжила Навар, производители пищевых добавок предоставляют потребителям неточную информацию и убеждают их в целебных свойствах своей продукции. Например, на упаковках часто пишут, что рыбий жир «поддерживает» или «способствует» здоровью сердца, хотя научных подтверждений этому нет.

Кардиолог Тимоти Джейкобсон добавил, что в некоторых случаях прием рыбьего жира не только бесполезен, но способен даже навредить здоровью. «Есть данные, что эти добавки могут увеличить риск фибрилляции предсердий», — сказал врач. В качестве альтернативы рыбьему жиру он посоветовал чаще есть натуральную рыбу и проконсультироваться с врачом о необходимости пищевых добавок.

Ранее гастроэнтеролог Алина Дзагурова предупредила о возможном вреде пищевых добавок с рыбьим жиром. По ее словам, бесконтрольный прием популярной биодобавки может повысить риск развития рака груди и привести к проблемам с памятью.