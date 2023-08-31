Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:35, 31 августа 2023Забота о себе

Врачи усомнились в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром

Врач Энн Мари Навар: добавки с рыбьим жиром не предотвращают сердечные приступы

Фото: Elsa Olofsson / Unsplash

Доцент кафедры кардиологии в Юго-западном медицинском центре Техасского университета Энн Мари Навар усомнилась в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром. Ее слова цитирует People.

Навар рассказала, что является одним из авторов исследования, в ходе которого изучались полезные свойства более двух тысяч пищевых добавок с рыбьим жиром. Ученые не выявили каких-либо преимуществ таких препаратов для здоровья. «Пищевые добавки с рыбьим жиром не предотвращают сердечные приступы или инсульты», — подчеркнула Навар.

Специалистка объяснила, что вера в пользу рыбьего жира возникла по нескольким причинам. Во-первых, регулярное употребление жирной рыбы, которая богата кислотами омега-3, действительно снижает риск сердечных заболеваний и артритов. «Это заставило людей думать, что рыбий жир также может быть полезен», — предположила врач.

Во-вторых, продолжила Навар, производители пищевых добавок предоставляют потребителям неточную информацию и убеждают их в целебных свойствах своей продукции. Например, на упаковках часто пишут, что рыбий жир «поддерживает» или «способствует» здоровью сердца, хотя научных подтверждений этому нет.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Кардиолог Тимоти Джейкобсон добавил, что в некоторых случаях прием рыбьего жира не только бесполезен, но способен даже навредить здоровью. «Есть данные, что эти добавки могут увеличить риск фибрилляции предсердий», — сказал врач. В качестве альтернативы рыбьему жиру он посоветовал чаще есть натуральную рыбу и проконсультироваться с врачом о необходимости пищевых добавок.

Ранее гастроэнтеролог Алина Дзагурова предупредила о возможном вреде пищевых добавок с рыбьим жиром. По ее словам, бесконтрольный прием популярной биодобавки может повысить риск развития рака груди и привести к проблемам с памятью.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии ушел в отставку. Как на это повлиял скандал с Украиной и кто сменит Бена Уоллеса?

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    России выдвинули необходимые для сохранения Байкала требования

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    Койот напал на женщину и поплатился жизнью

    Врачи усомнились в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром

    Ведущая «Дома-2» пожаловалась на проблемы со здоровьем

    15-летняя россиянка спасла тонущего ребенка в Абхазии

    На Украине показали процесс отлавливания уклонистов с помощью дрона

    ООН обвинила страны Запада в дискриминации из-за прав на вакцины от COVID-19

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости