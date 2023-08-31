Посол США в Японии пожелал отведать морепродукты из Фукусимы

Посол США Эмануэль заявил, что ждет возможности отведать морепродукты в Фукусиме

Посол США в Японии Рам Эмануэль, который должен в четверг, 31 августа, совершить визит в префектуру Фукусима, заявил, что с нетерпением ждет возможности отведать местные морепродукты и купить знаменитые фукусимские персики. О своем желании он написал в статье для издания Nikkei.

«Мое возвращение в регион Фукусимы на этой неделе должно стать как дипломатической миссией, так и попыткой лично попытаться лучше понять способность к восстановлению», — написал дипломат.

Эмануэль понадеялся «лично увидеть тот прогресс, что был достигнут в Фукусиме», и послушать истории местных жителей о предпринятых для обеспечения безопасности и благополучия людей мерах.

Посол также выразил уверенность в том, что «морепродукты, которые предстоит отведать, и истории, которые предстоит услышать», станут «отражением самоотверженности, упорства и достоинства, которые японцы проносят через свой путь».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американским политикам, поддержавшим правительство Японии в вопросе АЭС «Фукусима» выпить в знак солидарности сбрасываемую радиоактивную воду.

24 августа оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», компания ТЕРСО, начала сброс в океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Этап пробного сброса продлится 17 дней, всего планируют высвободить почти восемь тысяч кубометров воды. Власти Японии утверждают, что эта вода прошла очистку от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. В случае превышения радиационного фона сброс пообещали прекратить.

При этом представитель неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан заявил, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан не является безопасным. Эксперт отметил, что никто не проводил оценку последствий в долгосрочной перспективе.