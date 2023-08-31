Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 31 августа 2023Россия

Глава Башкирии оплатит похороны покончившего с собой военнослужащего

Глава Башкирии возьмет на себя оплату похорон покончившего с собой военного
Радий Хабиров

Радий Хабиров. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Глава Башкирии Радий Хабиров возьмет на себя расходы по похоронам военнослужащего, который покончил с собой в уфимском СИЗО-1. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, пишет ТАСС.

«Хабиров выразил соболезнование родным и близким военнослужащего Ильдара Б. и отметил, что берет на себя организацию его похорон», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что Хабиров искренне хотел спасти военнослужащего, а также назвал его «заблудившимся солдатом».

2 августа военнослужащий-доброволец, которого обвиняли в дезертирстве, сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы. Вооружившись гранатой, он угрожал взорвать АЗС на Нагаевском шоссе и требовал прекратить уголовное дело в отношении него.

После переговоров с Радием Хабировым мужчина сдался. Позднее в сети появились кадры переговоров. На опубликованном видео видно вооруженного гранатой мужчину, рядом с которым стоят двое силовиков в бронежилетах. В нескольких метрах от них находится глава Башкирии.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    Глава Башкирии оплатит похороны покончившего с собой военнослужащего

    Падение российской гимнастки с высоты на глазах у зрителей шоу попало на видео

    России предрекли новый рекорд по ипотеке

    Найден новый препарат против болезни Альцгеймера

    Пожилая петербурженка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

    Российскую тяжелоатлетку-призерку ОИ дисквалифицировали на восемь лет за допинг

    Туристы пожаловались на плавающие в море на юге России фекалии

    Похитившая мощи Николая Чудотворца прихожанка из Ленобласти попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости