Глава Башкирии оплатит похороны покончившего с собой военнослужащего
Глава Башкирии Радий Хабиров возьмет на себя расходы по похоронам военнослужащего, который покончил с собой в уфимском СИЗО-1. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, пишет ТАСС.
«Хабиров выразил соболезнование родным и близким военнослужащего Ильдара Б. и отметил, что берет на себя организацию его похорон», — говорится в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что Хабиров искренне хотел спасти военнослужащего, а также назвал его «заблудившимся солдатом».
2 августа военнослужащий-доброволец, которого обвиняли в дезертирстве, сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы. Вооружившись гранатой, он угрожал взорвать АЗС на Нагаевском шоссе и требовал прекратить уголовное дело в отношении него.
После переговоров с Радием Хабировым мужчина сдался. Позднее в сети появились кадры переговоров. На опубликованном видео видно вооруженного гранатой мужчину, рядом с которым стоят двое силовиков в бронежилетах. В нескольких метрах от них находится глава Башкирии.