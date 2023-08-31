Глава Башкирии оплатит похороны покончившего с собой военнослужащего

Глава Башкирии возьмет на себя оплату похорон покончившего с собой военного

Глава Башкирии Радий Хабиров возьмет на себя расходы по похоронам военнослужащего, который покончил с собой в уфимском СИЗО-1. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, пишет ТАСС.

«Хабиров выразил соболезнование родным и близким военнослужащего Ильдара Б. и отметил, что берет на себя организацию его похорон», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что Хабиров искренне хотел спасти военнослужащего, а также назвал его «заблудившимся солдатом».

2 августа военнослужащий-доброволец, которого обвиняли в дезертирстве, сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы. Вооружившись гранатой, он угрожал взорвать АЗС на Нагаевском шоссе и требовал прекратить уголовное дело в отношении него.

После переговоров с Радием Хабировым мужчина сдался. Позднее в сети появились кадры переговоров. На опубликованном видео видно вооруженного гранатой мужчину, рядом с которым стоят двое силовиков в бронежилетах. В нескольких метрах от них находится глава Башкирии.