Раскрыта возможная причина облысения принца Гарри

Ведущий консультант по выпадению и пересадке волос Спенсер Стивенсон раскрыл возможную причину облысения принца Гарри. Соответствующий комментарий публикует Daily Star.

По мнению специалиста, внешние изменения супруга актрисы Меган Маркл связаны в том числе со стрессом, который был вызван трудными отношениями с родственниками.

«У Гарри облысение по мужской линии, которое является наиболее распространенной формой выпадения волос у мужчин. Однако стресс, который он переживал в последние годы, определенно, негативно отразился на его здоровье», — заявил эксперт.

Стивенсон также предположил, что член королевской семьи регулярно использует специальные кератиновые волокна из натуральных материалов для маскировки залысин и мест поредения волос. «Он явно улучшает внешний вид своих волос, используя волокна Nanogen, которые стали популярным оружием знаменитостей», — подчеркнул он.

Ранее в августе принц Гарри подвергся критике в сети из-за прически на новой фотографии, которую разместили на сайте стартапа BetterUp. На фото он запечатлен в синей рубашке. Пользователи сети обратили внимание на волосы члена королевской семьи. По мнению юзеров, лысину знаменитости скрыли с помощью фотошопа.