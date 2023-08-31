Президент «Реала Сосьедад» объяснил покупку Захаряна
Президент испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Хоакин Аперрибай объяснил решение купить полузащитника сборной России Арсена Захаряна. Функционер высказался на канале Nobel в YouTube.
По словам испанца, команда следила за атакующим хавбеком с 16 лет. «"Реал Сосьедад" сделал про него кучу отчетов, всего их получилось 33. Для нашего тренерского штаба подписание Арсена — это радость. Можно сказать, что мы исполнили мечту!», — заявил Аперрибай.
25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Захарян появился на поле на 75-й минуте встречи и провел 15 минут, не отметившись результативными действиями. Эта игра стала для него дебютной в новой команде.
Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».