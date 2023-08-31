Президент «Реала Сосьедад» объяснил покупку Захаряна

Президент «Реала Сосьедад» рассказал, что тренерский штаб мечтал купить Захаряна

Президент испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Хоакин Аперрибай объяснил решение купить полузащитника сборной России Арсена Захаряна. Функционер высказался на канале Nobel в YouTube.

По словам испанца, команда следила за атакующим хавбеком с 16 лет. «"Реал Сосьедад" сделал про него кучу отчетов, всего их получилось 33. Для нашего тренерского штаба подписание Арсена — это радость. Можно сказать, что мы исполнили мечту!», — заявил Аперрибай.

25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Захарян появился на поле на 75-й минуте встречи и провел 15 минут, не отметившись результативными действиями. Эта игра стала для него дебютной в новой команде.

Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».