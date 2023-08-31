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20:54, 31 августа 2023Силовые структуры

Россиянин вырастил дома почти 300 кустов конопли и попался

В Подмосковье суд рассмотрит дело мужчины, вырастившего 298 кустов конопли

Фото: Unsplash

Раменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который вырастил дома 298 кустов конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства») УК РФ. Его направили в Раменский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с октября 2022 года по апрель 2023 года житель Подмосковья выращивал дома коноплю для личного потребления. Его раскрыли в апреле и изъяли все кусты.

Ранее в Челябинской области 53-летнюю учительницу уличили в выращивании наркотических цветов. На участке педагога полицейские нашли почти 40 кустов мака.

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    Варвара Митина
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