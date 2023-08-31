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12:13, 31 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка пожаловалась на отношение к женщинам в КВН

Юмористка Мейханаджян призналась, что ее обижало отношение к женщинам в КВН

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Популярная юмористка, звезда программы «Женский стендап» на канале ТНТ Карина Мейханаджян призналась, что ее обижало отношение к женщинам в КВН. О своем опыте участия в проекте она вспомнила в интервью журналистке Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Мейханаджян рассказала, что была участницей команды МПГУ «Вот так вот», которая преимущественно состояла из женщин. По словам юмористки, ей не нравилось, что к женщинам в КВН относились не так, как к мужчинам.

«Ты пишешь, ты стараешься, ты выступаешь, а в конце кто-то из жюри скажет: "Эти смешные, эти обаятельные, а вы, девочки, какие красивые". И думаешь, почему? Мы же тоже выступали с шутками (...). Это не так, что мы простояли, проулыбались и нам просто комплимент сказали», — пожаловалась она.

Ранее другая бывшая участница КВН Евгения Гришечкина раскритиковала проект, назвав его отстоем. Она заявила, что игра не гарантирует участникам какие-то преимущества при попытке найти работу. Вместе с тем, как подчеркнула юмористка, она искренне любит КВН как движение.

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    Олег Давыдов
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