В Росгвардии сообщили о награждении раненных в бою с украинской ДРГ сотрудников

Получивших ранения в бою с ДРГ под Брянском сотрудников Росгвардии наградят

Два сотрудника Росгвардии, получивших ранения в ходе боя с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), будут представлены к государственным наградам. Об этом в четверг, 31 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По данным ведомства, после получения информации о действии в лесу под Брянском диверсантов, сотрудники Росгвардии отправились на прочесывание местности, где и были обнаружены боевики. В ходе боя два члена ДРГ были ликвидированы, пятеро взяты в плен, изъято большое количество западного оружия, боеприпасов и взрывчатки. Диверсанты планировали совершить серию террористических актов на объектах российской инфраструктуры.

По данным силовиков, ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, Главного разведуправления Минобороны Украины и Службы специальных операций Минобороны Украины.