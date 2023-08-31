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22:22, 31 августа 2023Мир

Австралийский сенатор призвал держаться в стороне от Украины

Австралийский сенатор Ральф призвал держаться в стороне от Украины

Фото: Unsplash

Сенатор Ральф Бабет, представляющий Единую австралийскую партию, заявил, что стране не следует участвовать в конфликте вокруг Украины. Об этом он высказался в подкасте Opposition Program.

Бабет призвал Австралию держаться в стороне от Украины и подчеркнул, что у страны есть свои проблемы, которые надо решать. По мнению политика, «нам не надо толкать русских ближе к китайцам». Кроме того, он предложил не оказывать финансовую помощь Киеву.

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    Марина Совина
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