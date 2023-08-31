Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:04, 31 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о возможном визите Зеленского в США

Постпред США при ООН Томас-Гринфил: Зеленский может посетить страну в сентябре

Фото: Efrem Lukatsky / AP Photo

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, посетит США во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

«Мы слышали, что президент Зеленский может оказаться здесь», — сказала она. Уточняется, что мероприятия будут проходить с 19 по 25 сентября.

Ранее стало известно, что во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН Совет Безопасности организации проведет заседание, на котором обсудит ситуацию на Украине.

31 августа издание The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден был раздражен первой встречей с Зеленским в сентябре 2021 года из-за его абсурдных речей про несостоятельность НАТО и постоянных призывов принять Украину в состав альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    Школьников в России подготовят с помощью комиксов

    Танец на шесте на фоне «Москва-Сити» попал на видео

    Московские школьники начнут учиться по-новому

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    На Украине погиб воевавший на стороне Киева британский наемник

    Звезда «Оппенгеймера» смирилась со своим целлюлитом

    Пластический хирург назвал россиянам опасные методы увеличения груди и ягодиц

    Лавров рассказал о раздражении Запада независимой линией Турции

    Власти США проверят Tesla из-за секретного дома Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости