Стало известно о возможном визите Зеленского в США

Постпред США при ООН Томас-Гринфил: Зеленский может посетить страну в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, посетит США во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

«Мы слышали, что президент Зеленский может оказаться здесь», — сказала она. Уточняется, что мероприятия будут проходить с 19 по 25 сентября.

Ранее стало известно, что во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН Совет Безопасности организации проведет заседание, на котором обсудит ситуацию на Украине.

31 августа издание The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден был раздражен первой встречей с Зеленским в сентябре 2021 года из-за его абсурдных речей про несостоятельность НАТО и постоянных призывов принять Украину в состав альянса.

