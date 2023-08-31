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15:10, 31 августа 2023Россия

Кремль анонсировал проведение Путиным открытого урока 1 сентября

Кремль заявил, что Путин проведет открытый урок для школьников 1 сентября

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет открытый урок «Разговор о важном». Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает РИА Новости.

«1 сентября президент Российской Федерации Путин в рамках проектов платформы "Россия — страна возможностей" проведет открытый урок "Разговор о важном"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примут участие 30 школьников, которые имеют выдающиеся достижения в учебе, а также побеждали в международных олимпиадах и конкурсах.

Еженедельные «Разговоры о важном» проходят в российских школах по понедельникам с 5 сентября 2022 года. Эти патриотические уроки обязательны для посещения, несмотря на то, что относятся к внеурочной деятельности учеников 1-11 классов. Во время занятий школьникам рассказывают, в частности, про специальную военную операцию.

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    Никита Абрамов
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