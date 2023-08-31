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22:03, 31 августа 2023Спорт

Овечкин высказался об отстранении россиян от международных турниров

Овечкин заявил, что российских спортсменов убрали в сторону и не дают играть

Фото: Charles LeClaire-USA TODAY Sports / Reuters

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Его слова доступны на сайте KION.

«Нас просто убрали в сторону и не дают играть. Хотя говорят, что спорт вне политики, но оказалось, что все наоборот. Конечно, обидно и за себя, и за людей, которые болеют, переживают», — заявил хоккеист.

Овечкин отметил, что россияне из НХЛ не могли выступать на двух последних Олимпийских играх из-за запрета лиги на участие в турнире. «Это все деньги. Им на нас пофиг. Самое главное, чтобы они получили какие-то проценты. Хотя нам сказали, что мы 100 процентов едем [на Игры-2022], но за месяц объявили, что нет договоренности», — объяснил он.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон», с которым выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира и два раза участвовал в Олимпийских играх в 2006-м и 2010-м, не завоевав медали.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета.

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    Дарья Коршунова
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