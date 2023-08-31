Овечкин высказался об отстранении россиян от международных турниров
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Его слова доступны на сайте KION.
«Нас просто убрали в сторону и не дают играть. Хотя говорят, что спорт вне политики, но оказалось, что все наоборот. Конечно, обидно и за себя, и за людей, которые болеют, переживают», — заявил хоккеист.
Овечкин отметил, что россияне из НХЛ не могли выступать на двух последних Олимпийских играх из-за запрета лиги на участие в турнире. «Это все деньги. Им на нас пофиг. Самое главное, чтобы они получили какие-то проценты. Хотя нам сказали, что мы 100 процентов едем [на Игры-2022], но за месяц объявили, что нет договоренности», — объяснил он.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон», с которым выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира и два раза участвовал в Олимпийских играх в 2006-м и 2010-м, не завоевав медали.
В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета.