Овечкин ответил на вопрос о страшном гонении на русских за границей

Россиянин Александр Овечкин заявил, что к нему нормально относятся за границей

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался об отношении к себе за границей. Его слова доступны на сайте KION.

«Ко мне нормально относятся. Понятное дело, что первое время было тяжело. Со всех сторон. А сейчас люди сами понимают, что это жизнь, это ситуация», — заявил капитан «Вашингтона», отвечая на вопрос о страшном гонении на русских. Овечкин отметил, что у него много друзей американцев и канадцев, и они обсуждают ситуацию в мире.

Овечкин добавил, что, если бы отстранили российских спортсменов, НХЛ потеряла бы и деньги, и фанатов, и популяризацию. «Хочется, чтобы люди приходили и получали удовольствие, а не негативные эмоции», — резюмировал он.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.