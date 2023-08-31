Пластический хирург назвал россиянам опасные методы увеличения груди и ягодиц

Хирург Владимир Зленко назвал опасной операцию с помощью нерассасывающегося геля

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко назвал россиянам опасные методы увеличения груди и ягодиц. Соответствующий комментарий публикует «Газета.ru».

По словам специалиста, ряд осложнений может вызвать коррекция внешности при помощи нерассасывающегося геля.

«Использование нерассасывающихся гелей для увеличения ягодиц и груди приводит к воспалению и проведению реконструктивных операций. Эта методика была дешевой и быстрой, поэтому она широко распространилась, однако большинство этих гелей не рассасывались. Вследствие этого приходилось удалять не только гель, но и часть тканей, в которые он вводился», — рассказал он.

Доктор добавил, что операции с имплантами ягодиц также уходят в прошлое. «Они не запрещены, но с каждым годом количество таких операций уменьшается. Установка ягодичных имплантов может сопровождаться различными осложнениями: они могут сдвигаться, вызывать деформацию», — предупредил Зленко.

Вместо упомянутых хирургических вмешательств врач порекомендовал обращаться за современными методами липофилинга. «Увеличение ягодиц собственным жиром пациента после Vaser-липосакции (когда жир высасывается без травмирования тканей) происходит без разрезов, без использования инородных тел и исключает риск отторжения и воспалений», — отметил эксперт.

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