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17:49, 31 августа 2023Ценности

Пластический хирург назвал россиянам опасные методы увеличения груди и ягодиц

Хирург Владимир Зленко назвал опасной операцию с помощью нерассасывающегося геля

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко назвал россиянам опасные методы увеличения груди и ягодиц. Соответствующий комментарий публикует «Газета.ru».

По словам специалиста, ряд осложнений может вызвать коррекция внешности при помощи нерассасывающегося геля.

«Использование нерассасывающихся гелей для увеличения ягодиц и груди приводит к воспалению и проведению реконструктивных операций. Эта методика была дешевой и быстрой, поэтому она широко распространилась, однако большинство этих гелей не рассасывались. Вследствие этого приходилось удалять не только гель, но и часть тканей, в которые он вводился», — рассказал он.

Доктор добавил, что операции с имплантами ягодиц также уходят в прошлое. «Они не запрещены, но с каждым годом количество таких операций уменьшается. Установка ягодичных имплантов может сопровождаться различными осложнениями: они могут сдвигаться, вызывать деформацию», — предупредил Зленко.

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Вместо упомянутых хирургических вмешательств врач порекомендовал обращаться за современными методами липофилинга. «Увеличение ягодиц собственным жиром пациента после Vaser-липосакции (когда жир высасывается без травмирования тканей) происходит без разрезов, без использования инородных тел и исключает риск отторжения и воспалений», — отметил эксперт.

Ранее хирург Беллы Хадид показал фото Виктории Бони после пластики. На размещенном кадре видно, что на ее веках присутствуют красные пятна, а на скулах — небольшие отеки.

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    Екатерина Ештокина
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