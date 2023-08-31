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18:56, 31 августа 2023Бывший СССР

На Украине зарегистрировали очередной законопроект о декриминализации порно

В Верховной Раде зарегистрировали второй законопроект о декриминализации порно

Фото: Hennadii Minchenko / ukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Верховной Раде зарегистрировали второй законопроект о декриминализации порнографии на Украине. Данные о соответствующем документе появились на сайте украинского парламента.

Согласно опубликованной карточке, проект закона носит название «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов малолетним и несовершеннолетним». Его внесла группа депутатов от партии «Слуга народа». Пояснительная записка к нему и сам текст документа в настоящий момент не опубликованы.

Как пояснил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) один из авторов законопроекта депутат Владлен Неклюдов, этот вариант документа, помимо декриминализации изготовления и распространения порно на бытовом уровне, предполагает усиление ответственности за производство и сбыт соответствующего контента с участием несовершеннолетних и среди них.

О регистрации в Раде первого проекта закона о декриминализации порнографии на Украине 18 августа сообщал депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Уточнялось, что документ предлагает оставить уголовную ответственность только за распространение порно без согласия, производство соответствующего контента с несовершеннолетними и для детей, а также экстремальные ролики сексуального характера.

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    Алевтина Запольская
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