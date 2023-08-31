Лукашенко заявил о провокационных учениях НАТО на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о провокационных учениях НАТО на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО настойчиво продвигают политику расширения блока и проводят провокационные ученые на границе с республикой. Об этом сообщает ТАСС.

«Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях», — рассказал Лукашенко о заявленной мотивации стран НАТО, граничащих с республикой.

Президент также отметил, что в апреле Варшава уведомила о прекращении выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Минска. Это, по словам Лукашенко, был крайне опасный шаг.

Также в странах Балтии и Польше готовят белорусских мигрантов для осуществления переворота. «Опять же хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Хотя, надо отдать должное, наши беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно на Украине, понимают, для чего их там используют», — подытожил Лукашенко.

Ранее главы министерств внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Белоруссии, чтобы ЧВК «Вагнер» покинула территорию республики, поскольку она «очень опасна». Лукашенко отказался выполнять эти требования.

