Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:01, 31 августа 2023Наука и техника

Специалист объяснил принцип работы РЭБ против беспилотников

Военный эксперт Леонков: РЭБ нарушает обмен информацией беспилотника и оператора

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нарушать обмен информацией между беспилотником и оператором. Узкая специализация различных систем позволяет более эффективно воздействовать на различные объекты, в том числе, к примеру, спутниковые системы. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Основной принцип работы РЭБ состоит из двух этапов. Первое — это обнаружение комплекса, работающего в радиолокационном диапазоне волн, определение частот, на которых он работает. Дальше — это подавление, то есть, нарушение функционала обмена информацией с оператором. Кроме того, можно подавить систему так, что нарушится ее функционирование», — рассказал Леонков.

Он также добавил, что существует специализация систем для различных назначений: для радиовзрывателей, спутниковых систем, для высокоточного оружия и прочего.

«Специализация позволяет более эффективно воздействовать на различные средства с тем, чтобы оно либо стало бесполезным куском железа, либо чтобы произошло его уничтожение», — объяснил специалист.

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массовый налет дронов на территорию России. Беспилотники фиксировались в семи регионах страны — Московской, Псковской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях, а также в Севастополе.

Самой крупной стала атака на аэродром в Пскове, там были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. По неподтвержденной информации, объект оказался под ударом примерно 20 дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В США предрекли войну с Россией в 2024 году. Зачем администрации Байдена начинать боевые действия против Москвы?

    Россиянин подготовился к свиданию за счет чужой карты и попал под розыск

    Врачи предупредили о причинах укорачивания полового члена

    В ЛНР рассказали об обстановке на купянском направлении

    На Украине назвали возможную кандидатуру на пост министра обороны

    Судан настигла тяжелая гуманитарная ситуация

    Россияне предстанут перед судом за истязание четверых детей

    Аренду туристического жилья через агрегаторы захотели ограничить

    В Чили займутся установлением судьбы пропавших в правление Пиночета

    Минобороны подтвердило уничтожение дрона под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости