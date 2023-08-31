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10:30, 31 августа 2023Силовые структуры

В ходе боя с украинской ДРГ были ранены двое росгвардейцев

Двое росгвардейцев получили легкие ранения в ходе боя с украинской ДРГ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Двое росгвардейцев получили легкие ранения в ходе боя с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), проникшей на территорию Брянской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Военнослужащие Росгвардии вместе с сотрудниками ФСБ и МВД России вечером 30 августа в Навлинском районе обнаружили диверсантов и стали их преследовать. После того как противник начал стрелять по российским силовикам, ответным огнем в ходе скоротечного боя были ликвидированы двое членов ДРГ.

Семерых диверсантов заметили возле деревни Сосновское Навлинского района в 50 километра от границы. Среди них были кадровые сотрудники Службы безопасности Украины СБУ), военнослужащие Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины.

Ранее стало известно, что разгромленные диверсанты планировали совершить теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В результате боя сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали двух диверсантов и еще пятерых задержали. При себе у каждого из них были автоматы, взрывные устройства, гранаты.

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    Любовь Ширижик
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