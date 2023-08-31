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12:19, 31 августа 2023Спорт

Еще один футболист московского «Динамо» перешел в европейский клуб

Защитник сборной Грузии Сазонов перешел из «Динамо» в итальянский «Торино»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Защитник сборной Грузии Саба Сазонов перешел из московского «Динамо» в итальянский «Торино». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Об условиях сделки и сроке контракта футболиста с новой командой не сообщается. По версии портала Transfermarkt, российский клуб получил за 21-летнего защитника 2,75 миллиона евро.

19 августа еще один футболист московского «Динамо» — Арсен Захарян — перешел в европейский клуб. Испанский «Реал Сосьедад» заплатил за россиянина 12 миллионов евро.

Сазонов перешел в «Динамо» в июле 2021 года и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата России. Всего в составе бело-голубых футболист провел 44 матча и забил один мяч.

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    Алексей Гусев
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