Еще один футболист московского «Динамо» перешел в европейский клуб

Защитник сборной Грузии Сазонов перешел из «Динамо» в итальянский «Торино»

Защитник сборной Грузии Саба Сазонов перешел из московского «Динамо» в итальянский «Торино». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Об условиях сделки и сроке контракта футболиста с новой командой не сообщается. По версии портала Transfermarkt, российский клуб получил за 21-летнего защитника 2,75 миллиона евро.

19 августа еще один футболист московского «Динамо» — Арсен Захарян — перешел в европейский клуб. Испанский «Реал Сосьедад» заплатил за россиянина 12 миллионов евро.

Сазонов перешел в «Динамо» в июле 2021 года и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата России. Всего в составе бело-голубых футболист провел 44 матча и забил один мяч.