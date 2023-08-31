Бритни Спирс заподозрила мужа в тайном сотрудничестве с ее отцом

Певица Бритни Спирс заподозрила Сэма Асгари в тайной работе с ее отцом

Американская поп-певица Бритни Спирс заподозрила супруга, фитнес-тренера Сэма Асгари, в тайном сотрудничестве с ее отцом Джейми Спирсом. Об этом пишет Daily Mail.

Певица считает, что Асгари передавал ее отцу информацию, которая помогла бы сохранить Спирс под опекой. «У Бритни есть основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений», — сообщил источник газеты, отметив, что у артистки начались серьезные сомнения по поводу отношений с Асгари задолго до того, как они официально расстались.

О разводе 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. Джейми Спирс отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. 13 ноября 2021 года суд в США прекратил многолетнее опекунство над исполнительницей.