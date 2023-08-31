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10:50, 31 августа 2023Экономика

Крупный российский банк дал прогноз по ключевой ставке ЦБ

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов: ключевая ставка в 12 процентов сохранится надолго

Фото: Unsplash

Ключевая ставка Центробанка в 12 процентов сохранится в России надолго. Об этом заявил заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, его комментарий приводит РИА Новости.

Он заявил, что высокая ставка сохранится, пока инфляция в стране не будет снижена до целевых значений ЦБ. Аналитики банка не ожидают снижения ставки ранее середины 2024 года, «если не произойдет чего-то экстраординарного». «Мы считаем, что этот период жизни с 12-процентной ставкой сопоставим с периодом 2015 года, когда был период очень длинного существования 11-процентной ключевой ставки Банка России», — добавил Пьянов.

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При этом, по его словам, у экономических агентов в России, в том числе в сфере ценообразования, другие ожидания. Они считают, что ставка в 12 процентов долго не продержится, что подтверждает доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), которая «сейчас повсеместно находится на уровне ниже 12 процентов», пояснил зампред правления ВТБ.

На внеочередном заседании во вторник, 15 августа, ЦБ повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. Резкое ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) объяснили рисками для ценовой стабильности и усилением инфляционного давления.

Позднее регулятор заявил, что допускает еще одно повышение ключевой ставки. В пресс-службе пояснили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции. Также в ЦБ будут следить за внутренними и внешними рисками и реакциями на них финансовых рынков, которые могут усилить риск отклонения инфляции от целевого уровня в 4 процента в 2024 году, заявили представители ЦБ.

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