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19:29, 31 августа 2023Забота о себе

Шарлиз Терон рассказала об испортившем ее внешность бьюти-тренде 1990-х

Актриса Шарлиз Терон не смогла восстановить брови после выщипывания в 1990-е

Фото: Remo Casilli / Reuters

48-летняя американская актриса Шарлиз Терон рассказала о популярном бьюти-тренде 90-х, испортившем ее внешность. Ее цитирует издание InStyle.

По словам Терон, она до сих пор не смогла восстановить брови после выщипывания. «Признаюсь, тонкие брови из 1990-х — это то, после чего я все еще восстанавливаюсь», — заявила она.

Когда Терон начинала карьеру, выщипанные до состояния ниточек брови носили многие, в том числе певица Дженнифер Лопес, модель Кейт Мосс и актриса Джессика Альба. Недавно звезды вновь вспомнили о тренде — сейчас такие брови, например, у модели Беллы Хадид.

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Ранее Терон заявила, что больше никогда не согласится набирать вес ради роли в кино. Знаменитость призналась, что с возрастом ей стало сложнее корректировать фигуру под запросы режиссеров.

Московский урбанистический форум
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    Александра Лисица
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