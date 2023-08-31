Шарлиз Терон рассказала об испортившем ее внешность бьюти-тренде 1990-х

Актриса Шарлиз Терон не смогла восстановить брови после выщипывания в 1990-е

48-летняя американская актриса Шарлиз Терон рассказала о популярном бьюти-тренде 90-х, испортившем ее внешность. Ее цитирует издание InStyle.

По словам Терон, она до сих пор не смогла восстановить брови после выщипывания. «Признаюсь, тонкие брови из 1990-х — это то, после чего я все еще восстанавливаюсь», — заявила она.

Когда Терон начинала карьеру, выщипанные до состояния ниточек брови носили многие, в том числе певица Дженнифер Лопес, модель Кейт Мосс и актриса Джессика Альба. Недавно звезды вновь вспомнили о тренде — сейчас такие брови, например, у модели Беллы Хадид.

Ранее Терон заявила, что больше никогда не согласится набирать вес ради роли в кино. Знаменитость призналась, что с возрастом ей стало сложнее корректировать фигуру под запросы режиссеров.