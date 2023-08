Предсказано превращение тропиков Амазонии в саванны

PNAS: глобальное потепление превратит влажные леса Амазонии в сухие саванны

Ученые Ратгерского университета в США предсказали, что из-за изменения климата часть тропических лесов Амазонской низменности может превратиться в сухие травянистые саванны. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты смоделировали водные циклы региона Амазонки, для чего была использована сложная компьютерная модель, учитывающая различные гидрологические условия, включая высоту рек, уровень влажности почвы и скорость испарения. Она была объединена с климатическими прогнозами на 2090-2100 годы, предоставленными Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата.

Было выявлено влияние гидрологического стресса на пойменные леса во внутренних районах региона Амазонки и вдоль рек Мадейра и Верхний Негро, считающиеся одними из самых биологически богатых пойменных лесов в мире. Большие площади торфяников в Перу, которые эффективно поглощают углерод, также могут подвергнуться воздействию.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА), Амазония помогает стабилизировать глобальный климат, удерживая около 123 миллиардов тонн углерода над и под землей. Потеря деревьев в результате процесса, названного учеными саванизацией, негативно повлияет на удержание углерода и вызовет выбросы углекислого газа в атмосферу, ускоряя потепление.