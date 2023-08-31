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03:32, 31 августа 2023Наука и техника

Россиян предупредили о слежке через смартфоны без интернета

Эксперт Мясоедов: шпионить за смартфоном без интернета могут некоторые программы

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Устройства, которые работают со сверхсекретной информацией, обычно не подключены к интернету. Однако нахождение в режиме офлайн все равно не гарантирует полную безопасность гаджетов, предупредил россиян эксперт Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм».

Он подчеркнул, что большинство вредоносного программного обеспечения может работать и без подключения к интернету вплоть до крупных обновлений или изменений в операционной системе аппарата.

При этом вирусы могут компрометировать мобильное устройство неделями до того, как его владелец выйдет в мировую сеть. В этот момент вся накопленная информация отправляется на внешние серверы. Речь идет об изображениях, о записи голосов, сохраненных в лене гаджета, пояснил Мясоедов.

В некоторых случаях злоумышленники следят за жертвами, не прибегая к сотовой передаче данных. Есть ряд технологий, которые позволяют считывать, что человек печатал на клавиатуре или экране сотового.

«Высокочувствительные сенсоры или же лазерные сканеры устанавливаются рядом с рабочим местом и анализируют микровибрации, оставляемые на клавиатуре руками», — описал принцип эксперт.

К более сложным технологиям относится анализ электромагнитных колебаний. Но чаще всего для этого требуется, чтобы гаджет был подключен к зарядному устройству, резюмировал Мясоедов.

Ранее эксперты рассказали, что существует несколько способов вычислить и прекратить слежку через камеру смартфона. Первым делом нужно посмотреть, есть ли у скачиваемых приложений доступ к камере. Он может быть у известных приложений и мессенджеров, так и у не самых важных и популярных программ.

Также нужно обратить внимание на то, что непрерывная работа камеры привела бы к быстрой разрядке телефона.

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    Марина Совина
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