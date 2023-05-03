Названы способы вычислить слежку через камеру смартфона

Доцент Тимофеев: вычислить и прекратить слежку через камеру смартфона можно в настройках

Существует несколько способов вычислить и прекратить слежку через камеру смартфона. Их назвал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, первым делом нужно посмотреть, есть ли у скачиваемых приложений доступ к камере. Он может быть у известных приложений и мессенджеров, так и у не самых важных и популярных программ. Если обнаружится, что доступ есть, его нужно отключить и в будущем не соглашаться на подобные запросы при установке новых программ, объяснил Тимофеев.

Также нужно обратить внимание на то, что непрерывная работа камеры привела бы к быстрой разрядке телефона. Вычислить слежку можно, проверив расход энергии. Для этого нужно открыть меню «Настройки» и выбрать пункт «Аккумулятор».

Кроме того, нужно проверить расход трафика. По словам эксперта, непрерывная трансляция видео с камеры может быстро исчерпать лимит. Также в настройках камеры можно ограничить сетевые подключения, резюмировал Тимофеев.

Ранее эксперты заявили, что смартфоны на базе процессоров Qualcomm уличили в слежке за пользователями. Среди прочего, гаджет сообщает Qualcomm идентификатор устройства, название чипа, мобильный код страны, тип ОС, марку и модель девайса, а также IP-адрес аппарата.

В свою очередь, эксперт Виктор Гулевич рассказал, что модули в операционной системе смартфона следят за геолокацией, подключением к сотовым операторам и перемещением между ними, а также подключением к Wi-Fi сетям. Специалист порекомендовал следовать базовым правилам безопасности в информационном пространстве — не скачивать малоизвестные приложения.

