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00:22, 31 августа 2023Бывший СССР

Зеленский призвал Раду голосовать за принятие евроинтеграционных законов

Зеленский: депутаты должны отдать 226 голосов за евроинтеграционные законы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что депутаты Верховной рады, голосуя за необходимые для выполнения государством требований Евросоюза законы, обязаны собрать 226 голосов для их принятия.

Украинский лидер подчеркнул, что необходимы законопроекты, которые уже подготовлены и за которые нужно проголосовать в парламенте.

«226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе — это долг», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев максимально старается ускорить переговоры о членстве страны в Евросоюзе.

22 июня в Еврокомиссии оценили степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что выполнены лишь два из семи требований.

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    Юлия Мискевич
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