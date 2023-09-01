Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:36, 1 сентября 2023Мир

Фирма сына Байдена обменялась с его офисом тысячью писем

Fox News: фирма сына Байдена обменялась с его офисом более чем тысячей писем
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фирма сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca обменялась с офисом Джо Байдена времен его вице-президентства более чем тысячей писем. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на недавно опубликованную часть архивных сообщений Белого дома времен администрации президента США Барака Обамы.

Письма были обнародованы в рамках иска, поданного консервативной юридической фирмой America First Legal, которая запросила широкий спектр документов за время пребывания Байдена на посту вице-президента при администрации Обамы в период с 2009 по 2017 год.

«Эти документы еще больше подтверждают, что между иностранными деловыми операциями Хантера Байдена и офисом вице-президента во время правления Обамы не было ни малейшего просвета. Накопившиеся доказательства неправомерности действий семьи Байденов просто ошеломляют», — говорится в заявлении вице-президента и главного юрисконсульта America First Legal Джина Гамильтона.

Материалы по теме:
Крэк, проститутки и демократия. Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
Крэк, проститутки и демократия.Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
15 ноября 2022
Грозный Трамп, мемы и Маск. Соцсети все больше влияют на мировую политику. Какие угрозы это несет?
Грозный Трамп, мемы и Маск.Соцсети все больше влияют на мировую политику. Какие угрозы это несет?
5 января 2023

По данным фирмы, электронные письма показывают, что Хантер обладал значительной властью в офисе отца во время администрации Обамы. Например, он имел возможность вести переписку, составлять списки гостей для государственных обедов и приемов и приглашать людей в Белый дом по своему усмотрению, сообщили в фирме.

America First Legal указала на обмен электронными письмами, свидетельствующими об участии Хантера и его знании планов государственного обеда в Китае в январе 2011 года, церемонии прибытия канцлера Германии в июне 2011 года, государственного обеда в Великобритании в марте 2012 года, государственного обеда в Турции в мае 2013 года и государственного обеда во Франции в 2014 году.

Ранее Fox News сообщал, что Хантер Байден в то время, когда его отец занимал пост вице-президента, получал деньги от российских и казахстанских бизнесменов. После этого многие представители демократической партии, к ним относится и сам американский лидер, стали доказывать, что факт получения денег непосредственно самим сыном действующего президента не установлен.

В 2019 году ноутбук Хантера Байдена оказался в ФБР — его принес туда сотрудник ремонтной мастерской, откуда сын президента его так и не забрал. На жестком диске оказались скандальные фотографии, а также переписка.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В МВД опровергли запрет вешать гаджеты на лобовое стекло авто

    Медведев поругался со зрителями во время матча на US Open

    В России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов

    В США сравнили Индию и Россию в космонавтике

    Появились подробности о ночной стрельбе в аэропорту Пскова

    Названы самые дешевые направления для перелетов в бархатный сезон

    Планировавшего теракт в Курске россиянина осудили на 15 лет

    Шансы Украины захватить Крым оценили

    Мужчина устроил стрельбу в подмосковном дворе и попал на видео

    СКР возбудил дело из-за массовой драки около российского ТЦ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости