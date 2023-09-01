Фирма сына Байдена обменялась с его офисом тысячью писем

Fox News: фирма сына Байдена обменялась с его офисом более чем тысячей писем

Фирма сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca обменялась с офисом Джо Байдена времен его вице-президентства более чем тысячей писем. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на недавно опубликованную часть архивных сообщений Белого дома времен администрации президента США Барака Обамы.

Письма были обнародованы в рамках иска, поданного консервативной юридической фирмой America First Legal, которая запросила широкий спектр документов за время пребывания Байдена на посту вице-президента при администрации Обамы в период с 2009 по 2017 год.

«Эти документы еще больше подтверждают, что между иностранными деловыми операциями Хантера Байдена и офисом вице-президента во время правления Обамы не было ни малейшего просвета. Накопившиеся доказательства неправомерности действий семьи Байденов просто ошеломляют», — говорится в заявлении вице-президента и главного юрисконсульта America First Legal Джина Гамильтона.

По данным фирмы, электронные письма показывают, что Хантер обладал значительной властью в офисе отца во время администрации Обамы. Например, он имел возможность вести переписку, составлять списки гостей для государственных обедов и приемов и приглашать людей в Белый дом по своему усмотрению, сообщили в фирме.

America First Legal указала на обмен электронными письмами, свидетельствующими об участии Хантера и его знании планов государственного обеда в Китае в январе 2011 года, церемонии прибытия канцлера Германии в июне 2011 года, государственного обеда в Великобритании в марте 2012 года, государственного обеда в Турции в мае 2013 года и государственного обеда во Франции в 2014 году.

Ранее Fox News сообщал, что Хантер Байден в то время, когда его отец занимал пост вице-президента, получал деньги от российских и казахстанских бизнесменов. После этого многие представители демократической партии, к ним относится и сам американский лидер, стали доказывать, что факт получения денег непосредственно самим сыном действующего президента не установлен.

В 2019 году ноутбук Хантера Байдена оказался в ФБР — его принес туда сотрудник ремонтной мастерской, откуда сын президента его так и не забрал. На жестком диске оказались скандальные фотографии, а также переписка.