Оценена вероятность получить штраф за видеорегистратор на лобовом стекле

Автоэкспеот Шкуматов: за регистраторы на лобовом стекле никогда не штрафуют

Вероятность того, что водитель получит штраф за видеорегистратор, расположенный на лобовом стекле, равна нулю. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил автоэксперт Петр Шкуматов.

Несмотря на это важно помнить, что, кроме зеркала заднего вида, на лобовое стекло нельзя крепить никаких гаджетов, даже если они не мешают обзору водителя, подчеркнул специалист. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Автомобилистам, вероятнее всего, беспокоиться не о чем (...). Нарушение вообще носит субъективный характер, потому что неясно, что загораживает [обзор водителя], а что — не загораживает. За это нарушение никого никогда не штрафовали Петр Шкуматов автоэксперт

Наличие на лобовом стекле гаджета не является причиной запрета на эксплуатацию авто, подчеркнул специалист. По его словам, согласно действующим нормам ПДД, видеорегистратор или другой гаджет можно повесить на торпеду автомобиля, на решетки системы вентиляции или закрепить его любым другим способом, не затрагивающим лобовое стекло.

С 1 сентября никаких новых правил относительно полного запрета закрепления гаджетов на лобовом стекле, из-за которых запрещается эксплуатация авто, не вступало в силу, указал специалист. Информация о том, что с 1 сентября, согласно постановлению правительства, в силу вступил запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины, касается только тех устройств, которые «ограничивают обзорность с места водителя». Это подтвердили в МВД.

С начала осени для автомобилистов в России начал действовать ряд новых правил. Так, вступил в силу запрет на использование шин не по сезону, эксплуатацию транспортных средств с шипованной резиной в летние месяцы, а также с летней — в декабре, январе и феврале.

Помимо этого, инспекторы ГИБДД с 1 сентября получили право забирать машины россиян на штрафстоянку, если обнаружат в них горящий индикатор ошибки в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS). На автомобилях, изначально не оснащенных ABS заводом-изготовителем, доустановка такой системы не требуется. Как рассказал «Ленте.ру» автоюрист Лев Воропаев, с горящим индикатором авто могут снять с регистрации, но если нарушение было замечено впервые, то водителю выпишут штраф и дадут возможность устранить его.