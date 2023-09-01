Scientific Reports: воссоздан бальзам для мумификации в Древнем Египте

Ученые Института геоантропологии Общества Макса Планка в Германии воссоздали древний бальзам, который использовался для мумификации аристократки в Древнем Египте 3500 лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи проанализировали химический состав веществ, сохранившихся в двух канопах, найденных в гробнице женщины по имени Сенетней, которая жила во времена правления XVIII династии фараонов, около 1450 года до нашей эры. В ходе анализа была использована хромато-масс-спетрометрия — метод, сочетающий хроматографию (как жидкостную, так и газовую) и масс-спетрометрию.

Оказалось, что бальзамы для мумификации содержали смесь пчелиного воска, растительных масел, жиров, битума, сосновой смолы, бальзамического вещества и смолы даммара. Большое количество разнообразных ингредиентов указывает на то, что древние египтяне создавали торговые связи для получения веществ и материалов из других стран. Кроме того, это подтверждает, что Сенетней была ключевым членом ближайшего окружения фараона.

Смола лиственницы, вероятно, была привезена из северного Средиземноморья, а даммар добывается исключительно из деревьев тропических лесов Юго-Восточной Азии. Если присутствие смолы даммара будет подтверждено, это позволит предположить, что древние египтяне вели торговлю с Юго-Восточной Азией почти на тысячу лет раньше, чем было известно ранее.