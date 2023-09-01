Диабет предложили лечить бактериями

Nature: диабет второго типа предложили лечить кишечными бактериями

Японские ученые из Центра интегративных медицинских наук RIKEN предложили лечить диабет второго типа бактериями. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что резистентность к инсулину можно улучшить с помощью определенных кишечных бактерий.

В ходе работы авторы изучили бактерии из образцов микробиома более 300 взрослых. Они заметили, что более высокая резистентность к инсулину была связана с избытком углеводов в кишечнике, особенно моносахаридов (глюкоза, фруктоза, галактоза и манноза). Затем специалисты сопоставили кишечную микробиоту участников и их резистентность к инсулину и данные об углеводах в кале.

Оказалось, что в кишечнике людей с более высокой резистентностью к инсулину содержались преимущественно бактерии отряда Lachnospiraceae. Кроме того, микробиомы, которые включали Lachnospiraceae, имели избыток моносахаридов. В то же время резистентность к инсулину и уровни углеводов были ниже у участников, в кишечнике которых содержалось больше бактерий типа Bacteroidales.

Затем команда изучила влияние бактерий на метаболизм в клеточной культуре, а также на мышах. В культуре бактерии Bacteroidales потребляли те же виды моносахаридов, которые были обнаружены в микробиоме людей с высокой резистентностью к инсулину, причем наибольшее разнообразие потреблял вид Alistipes indistinctus. Самым перспективным кандидатом для лечения диабета в эксперименте на мышах стал именно A. indistinctus, который снизил уровень сахара в крови и уменьшил резистентность к инсулину.