Раскрыты цены на все модели iPhone 15

MacRumors: самый дорогой iPhone 15 Pro Max обойдется в 1799 долларов

Журналисты издания MacRumors перечислили цены на все модели iPhone 15. Об этом сообщается на сайте медиа.

Авторы портала предположили на основе инсайдов, во сколько обойдутся новые смартфоны Apple. Журналисты отметили, что базовый iPhone 15 будет оценен в 799 долларов, версия с 512 гигабайтами памяти будет стоить 1099 долларов. Модель iPhone 15 Plus будет стоить от 899 до 1199 долларов.

По оценке авторов издания, самый доступный iPhone 15 Pro оценят в 1099 долларов, самая дорогая модель получит два терабайта встроенной памяти и будет стоить 1699 долларов. Цены на старшую модель — iPhone 15 Pro Max — начнутся с 1199 долларов. Согласно раскрытым данным MacRumors, максимальная версия флагмана, которая будет оснащена накопителем на 2 терабайта, обойдется в 1799 долларов. Это устройство и окажется самым дорогим в серии.

Журналисты медиа напомнили, что удорожание смартфонов Apple предсказывали многие инсайдеры. Стоимость новых аппаратов относительно устройств 2022 года увеличится, в том числе, из-за применения новых материалов, улучшенного процессора и обновленной камеры.

29 августа компания Apple анонсировала осеннюю презентацию iPhone и прочих продуктов и назвала дату мероприятия. Корпорация покажет новые устройства 12 сентября в 20:00 по Москве.