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17:13, 1 сентября 2023Спорт

Рой Джонс-младший назвал главное разочарование в поединке Усика и Дюбуа

Рой Джонс-младший заявил, что его огорчило то, как Дюбуа сдался Александру Усику

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший назвал главное разочарование в поединке украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Спортсмен высказался на своем YouTube-канале.

По словам Джонса, больше всего его расстроило то, что Дюбуа сдался во время поединка. «Это был бой за титул чемпиона мира, а он пропустил джеб — и все. Трудно давать какие-то комментарии по этому поводу. Усик не имеет репутации мощного и взрывного панчера», — добавил экс-чемпион.

27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. Рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Усик защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе.

Всего в карьере 36-летний украинец одержал 21 победу, ни разу не проиграв. 25-летний Дюбуа уступил второй раз, в его активе 19 побед.

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    Ксения Курашкина
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