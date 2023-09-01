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12:22, 1 сентября 2023Ценности

Хирурга Тимура Хайдарова просили продать жир Киркорова после пластики

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Звездного хирурга Тимура Хайдарова просили продать биоматериал российского певца Филиппа Киркорова после пластики. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе VK Видео.

Известно, что после операции Киркорова поклонники попросили врача продать им кусок жира или плоти исполнителя. Хайдаров, в свою очередь, отказал фанатам в необычной просьбе, посчитав ее неэтичной, неадекватной и незаконной.

Помимо этого, в число необычных запросов доктору входили эльфийские уши, грудь 10-го размера и лисьи глазки. Об этом Хайдаров намерен рассказать в шоу «Кстати» с российскими артистами Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым.

В августе Киркоров показал на видео кубики пресса после пластики. Так, на размещенном видео были запечатлены врач Тимур Хайдаров и 56-летний поп-исполнитель. Артист надел ярко-зеленые шорты и кепку.

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    Екатерина Ештокина
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