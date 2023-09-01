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18:10, 1 сентября 2023Среда обитания

Назван срок окончания летней погоды в Центральной России

«Фобос»: метеорологическое лето в Центральной России кончится 5 сентября

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Метеорологическое лето в Центральной России продлится до 5 сентября. Срок окончания теплой погоды назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

В период метеорологического лета среднесуточная температура воздуха достигает 15 градусов и выше. По словам эксперта, после 5 сентября стоит ожидать похолодания. «Осень с опозданием на неделю вступит в права. К середине месяца ожидается классическое бабье лето», — рассказал Тишковец.

Согласно прогнозам, сентябрь в Центральной России окажется на два градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков. Погода в октябре превысит норму на один градус, но с 20-процентным дефицитом осадков. Тишковец отметил, что это «указывает на вероятность старого бабьего лета».

Ранее москвичам рассказали о погоде в выходные 2 и 3 сентября. По данным руководителя «Яндекс Погоды» Александра Ганьшина, воздух в столице прогреется до плюс 20-22 градусов Цельсия. При этом и в субботу, и в воскресенье в городе будет облачно.

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    Александра Качан
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