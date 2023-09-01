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10:05, 1 сентября 2023Россия

Появилось видео предположительно момента ликвидации беспилотника под Москвой

Очевидцы сняли на видео предположительно момент ликвидации дрона под Москвой

В сети появилось видео предположительно момента ликвидации беспилотника около подмосковных Люберец. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Mash.

На записи, вероятно, запечатлен беспилотный летательный аппарат «Бобер». Ранее было обнародовано еще одно видео, на котором запечатлен момент пролета беспилотника в сторону Москвы.

О попытке атаковать столицу утром 1 сентября сообщил мэр Сергей Собянин. Она была пресечена силами противовоздушной обороны. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений удалось избежать, уточнил градоначальник.

В Министерстве обороны России назвали произошедшее терактов.

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    Евгения Куликова
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