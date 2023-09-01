Фитнес-тренер назвал ошибки при выполнении ягодичного моста

Тренер Ходырев назвал быструю скорость ошибкой при выполнении ягодичного моста

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал ошибки при выполнении ягодичного моста. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист рассказал, что существует четыре основных ошибки. Первая из них — упор в шею, а не в центр лопаток. Он подчеркнул, что при выполнении упражнения шея не должна быть в напряжении. Также неверными будут потеря стабильности и расслабленный пресс, потому что мышцы будут работать неоптимально.

Ходырев отметил, что стоит избегать быстрой скорости выполнения упражнения. Он объяснил, что стоит использовать разные варианты темпа — от среднего к медленному. Наконец, ошибкой является отсутствие фиксации в верхнем положении. «Важно зафиксировать таз в верхней точке на одну секунду или более, а потом медленно опустить его на пол. Бросать таз вниз нельзя», — подчеркнул эксперт.

Ранее тренеры Светлана Минакова и Лада Пеньковская рассказали о правильной технике выполнения ягодичного моста. Исходное положение: лечь на спину с упором на сведенные лопатки, согнуть колени до угла в 90 градусов, поставить ступни на ширине таза и параллельно друг другу, руки вытянуть вдоль тела. «На выдохе поднять таз вверх, чтобы тело образовало ровную линию от колен до плеч. В верхней точке нужно сильно напрячь ягодичные мышцы, зафиксировать позу на одну-две секунды. Спина, плечи и ступни не должны отрываться от пола. Медленно опуститься в исходное положение», — объяснили они.

