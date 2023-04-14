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16:40, 14 апреля 2023Спорт

Тренеры рассказали о правильной технике выполнения ягодичного моста

Тренер Пеньковская рассказала, что при выполнении ягодичного моста нельзя опираться на шею

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Тренеры Светлана Минакова и Лада Пеньковская рассказали о правильной технике выполнения ягодичного моста. Их слова передает «Спорт-Экспресс».

Исходное положение: лечь на спину с упором на сведенные лопатки, согнуть колени до угла в 90 градусов, поставить ступни на ширине таза и параллельно друг другу, руки вытянуть вдоль тела. «На выдохе поднять таз вверх, чтобы тело образовало ровную линию от колен до плеч. В верхней точке нужно сильно напрячь ягодичные мышцы, зафиксировать позу на одну-две секунды. Спина, плечи и ступни не должны отрываться от пола. Медленно опуститься в исходное положение», — описали они технику упражнения.

«Шея должна быть расслаблена, иначе можно пережать нервные окончания. А если опираться не на лопатки, а на шею, можно получить травму», — подчеркнула Пеньковская. Минакова добавила, что мышцы должны находиться под нагрузкой от 40 секунд во время одного подхода, поэтому в нем должно быть 20-30 подъемов. При этом в нижней точке также нельзя расслабляться.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова отметила пользу ягодичного моста для избавления от целлюлита, а тренер Анна Маркова посоветовала выполнять это упражнение для расслабления перед сном.

Дарья Коршунова
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