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07:19, 1 сентября 2023Мир

Стало известно об отчаянии Нуланд во время визита в Африку

Grayzone: Нуланд была на грани отчаяния в Африке из-за переворота в Нигере
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд дошла до грани отчаяния во время июльского визита в ЮАР из-за произошедшего государственного переворота в Нигере, пишет издание Grayzone со ссылкой на южноафриканского чиновника.

Источник указал на то, что американский дипломат и ее команда 29 июля отправились в Южную Африку и не были готовы к перевороту в Нигере. Он указал, что никогда за более чем 20 лет работы с американцами не видел их в таком отчаянии. По мнению автора, «ветер перемен», охвативший африканский регион, застал политика врасплох.

Источник добавил, что дипломат обратилась за помощью к ЮАР. «Для Нуланд осознание того, что она ведет переговоры с позиции слабого, скорее всего, было похоже на резкое пробуждение», — добавил он.

В ночь на 27 июля 2023 года военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.

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    Марина Совина
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