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10:24, 1 сентября 2023Экономика

Власти России утвердили срок выплаты накопительной пенсии на 2024 год

«Ведомости»: кабмин утвердил срок выплаты накопительной пенсии на 2024 год

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила прогнозный срок выплаты накопительной части пенсий россиянам — который также называют сроком дожития — на 2024 год, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол заседания и утвержденный кабмином законопроект.

Его предложили оставить прежним — 264 месяца, или 22 года. Срок дожития устанавливается на основе данных Росстата о фактической продолжительности жизни мужчин и женщин, которые перешагнули за возрастной порог в 60 и 55 лет соответственно, а также ожидаемой продолжительности их жизни.

Таким образом, к примеру, если у россиянина к моменту выхода на пенсию накопилось 100 тысяч рублей, их разделят на 264 месяца, и ежемесячная прибавка к страховой пенсии составит 378 рублей. 

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С 2002 по 2014 год накопительная часть пенсии россиян формировалась за счет шести процентов страховых взносов, отправлявшихся работодателями, напомнил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. В 2014 году власти страны ввели мораторий на формирование накопительной части — страховые взносы стали полностью уходить на формирование страховой пенсии. В конце 2022 года меру продлили до 2025 года.

Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда — без так называемой заморозки накопительной части пришлось бы значительно увеличить траты федерального бюджета.

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что оставление ожидаемого периода выплаты накопительной части пенсии в прежнем виде может быть связано с экономией замороженных средств. Так как объем накопительной части не растет, изменение срока в соответствии с новыми данными Росстата будет стоить дороже. С этой точкой зрения согласен и Груздев.

По данным Росстата, в июле средний размер пенсии в стране вырос на 5,9 процента в годовом выражении, до 19 476 рублей. Ранее «Ведомости» сообщали, что за первую половину 2023 года число пенсионеров в России уменьшилось на 404,2 тысячи человек и достигло минимума за все время действия пенсионной реформы. За шесть месяцев количество пенсионеров в России упало с 41,78 до 41,38 миллиона человек. Такие изменения связаны с переходным периодом для повышения пенсионного возраста и последствиями пандемии.

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    Софья Ермакова
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