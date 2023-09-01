ВСУ перебросили на запорожское направление соединение стратегического резерва

МО России: ВСУ перебрасывают на запорожское направление 71-ю егерскую бригаду

Украинские войска перебрасывают на запорожское направление одно из последних соединений стратегического резерва — 71-ю егерскую бригаду. Об этом в пятницу, 1 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ. По его словам, на запорожском направлении украинские бойцы чувствуют усталость из-за «колоссальных потерь», а также слаженных действий российских подразделений.