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15:21, 1 сентября 2023Россия

ВСУ перебросили на запорожское направление соединение стратегического резерва

МО России: ВСУ перебрасывают на запорожское направление 71-ю егерскую бригаду

Фото: Alex Babenko / AP

Украинские войска перебрасывают на запорожское направление одно из последних соединений стратегического резерва — 71-ю егерскую бригаду. Об этом в пятницу, 1 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ. По его словам, на запорожском направлении украинские бойцы чувствуют усталость из-за «колоссальных потерь», а также слаженных действий российских подразделений.

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    Варвара Кошечкина
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