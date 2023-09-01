Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 1 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле оценили возможное появление британских военных заводов на Украине

Песков: британские военные заводы на Украине не помогут урегулировать конфликт

Фото: David Moir / Reuters

Появление британских военных заводов на территории Украины не помогут урегулировать военный конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта», — оценил их возможное появление представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems запустит свое производство в республике.

30 августа стало известно, что Киев планирует в течение месяца заключить контракт на производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, как утверждается, станут аналогом российского беспилотника «Ланцет».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Японии после сброса воды с АЭС в море нашли радиоактивный изотоп

    Обвиняемого в убийстве 16-летней российской школьницы арестовали

    Популярная российская порноактриса раскрыла свой заработок

    В Австрии призвали не рассчитывать на контрнаступление Украины

    В МИД России спрогнозировали продолжение отмены русской культуры Западом

    Стали известны требования из райдера Гуфа

    В Кремле оценили возможное появление британских военных заводов на Украине

    Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

    Песков раскрыл подробности запланированного открытого урока Путина

    Раскрыта связь между характером девушки и цветом ее помады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости