В Кремле оценили возможное появление британских военных заводов на Украине

Песков: британские военные заводы на Украине не помогут урегулировать конфликт

Появление британских военных заводов на территории Украины не помогут урегулировать военный конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта», — оценил их возможное появление представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems запустит свое производство в республике.

30 августа стало известно, что Киев планирует в течение месяца заключить контракт на производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, как утверждается, станут аналогом российского беспилотника «Ланцет».