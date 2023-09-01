В Кремле оценили возможное появление британских военных заводов на Украине
Появление британских военных заводов на территории Украины не помогут урегулировать военный конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта», — оценил их возможное появление представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems запустит свое производство в республике.
30 августа стало известно, что Киев планирует в течение месяца заключить контракт на производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, как утверждается, станут аналогом российского беспилотника «Ланцет».