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08:21, 1 сентября 2023Россия

В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА над Белгородской областью

В Минобороны подтвердили, что над Белгородской областью был уничтожен БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородской областью около 7:30 (мск) был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Это сообщение подтвердили журналистам в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве назвали запуск беспилотника по региону попыткой террористической атаки и отметили, что БПЛА относился к самолетному типу.

«Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», — рассказали в Минобороны.

Информация о попытке атаки появилась 1 сентября около 8:00 (мск). По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет дальнобойные орудия Вооруженных сил Украины. Глава государства объяснял, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал свой «главный удар».

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    Марк Леонов
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