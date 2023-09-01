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14:45, 1 сентября 2023Россия

Раскрыто мнение Путина по вопросу стратегической бомбардировки Киева

Президент России Путин заявил Сладкову, что не готов видеть Киев в руинах
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин год назад заявил военкорам Александру Сладкову и Евгению Поддубному, что не готов видеть Киев в руинах. Об этом сообщил в Telegram-канале Сладков, комментируя новости о стратегическом вооружении РФ.

«Меня спрашивают люди добрые: "Когда мы победим?" Можно хоть завтра, но простые украинцы должны кое-что понять. Не забуду слова, которые которые президент сказал нам с Женей Поддубным год назад: "Я еще не готов видеть Киев в руинах". Молите Бога, былые братья-украинцы, чтоб эта готовность не пришла», — написал военкор, рассуждая о стратегических бомбардировках.

По его словам, трудное начало специальной военной операции (СВО) на Украине было вызвано тем, что все силы отдавались стратегическому уровню военного потенциала России.

«Теперь вот тактический уровень подтягиваем. А про стратегический вариант продолжения войны (большинство государств мира до него никогда не дотягивались) тоже не забываем», — заключил Сладков.

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В начале июля Путин заявил, что западные и украинские лидеры выступают с заявлениями о возможности победить Россию на поле боя, однако Москва еще на показала весь свой потенциал. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил высказывание главы государства. По его словам, это значит, что потенциалы Москвы и Киева несоизмеримы.

В пятницу, 1 сентября, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) поставили на боевое дежурство. В июне военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отмечал, что ракеты «Сармат», которые весят 210 тонн, могут нести к цели более десяти боеголовок.

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