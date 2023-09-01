Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:49, 1 сентября 2023Экономика

Российские компании почти перестали планировать покупки западного оборудования

Доля планирующих покупки западного оборудования компаний в РФ упала до минимума

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В 2023 году российские компании все еще предпочитают западноевропейское оборудование доступным аналогам, однако почти перестали планировать такие закупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного аналитиками Института Гайдара, на исследование ссылается РБК.

Доля фирм, которые фактически собираются приобрести технику из Западной Европы, в текущем году упала до исторического минимума в 9 процентов. По сравнению с 2021 годом показатель рухнул на 46 процентных пункта. В то же время доля компаний, которые хотели бы иметь западноевропейское оборудование, увеличилась за год на 10 процентных пунктов (с 62 до 72 процентов), превысив показатель досанкционного 2021 года.

Также стало меньше организаций, которые планируют закупать оборудование из США или Японии — в 2023 году таких компаний практически не осталось. Предпочтительность станков и машин из этих стран также снизилась (25 процентов против 39 процентов в 2021 году).

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
29 августа 2023

Эксперты Института объясняют тенденцию тем, что производителей не устраивают имеющиеся аналоги. Сейчас альтернативу предлагают поставщики из Китая, Турции, Индии и других нейтральных стран дальнего зарубежья, а также отечественные производители. Запрос на закупки оборудования из этих стран за год вырос, а в случае российской продукции уровень предпочтительности стал максимальным за девять лет наблюдений. Тем не менее на деле компаний, которые собираются приобрести российское оборудование, больше не стало.

На начало года зависимость от зарубежного оборудования признавали две трети российских промышленных предприятий. Сильнее всего в такой технике нуждаются предприятия по добыче угля, производству бумаги и бумажных изделий, деревообработке, производству лекарственных средств и материалов, резиновых и пластмассовых изделий.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    В МВД опровергли запрет вешать гаджеты на лобовое стекло авто

    Похитители украли сыновей у мэра после скандала о хищении бюджетных средств

    Медведев поругался со зрителями во время матча на US Open

    В России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов

    В США сравнили Индию и Россию в космонавтике

    Появились подробности о ночной стрельбе в аэропорту Пскова

    Названы самые дешевые направления для перелетов в бархатный сезон

    Планировавшего теракт в Курске россиянина осудили на 15 лет

    Шансы Украины захватить Крым оценили

    Мужчина устроил стрельбу в подмосковном дворе и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости