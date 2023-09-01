Российские компании почти перестали планировать покупки западного оборудования

Доля планирующих покупки западного оборудования компаний в РФ упала до минимума

В 2023 году российские компании все еще предпочитают западноевропейское оборудование доступным аналогам, однако почти перестали планировать такие закупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного аналитиками Института Гайдара, на исследование ссылается РБК.

Доля фирм, которые фактически собираются приобрести технику из Западной Европы, в текущем году упала до исторического минимума в 9 процентов. По сравнению с 2021 годом показатель рухнул на 46 процентных пункта. В то же время доля компаний, которые хотели бы иметь западноевропейское оборудование, увеличилась за год на 10 процентных пунктов (с 62 до 72 процентов), превысив показатель досанкционного 2021 года.

Также стало меньше организаций, которые планируют закупать оборудование из США или Японии — в 2023 году таких компаний практически не осталось. Предпочтительность станков и машин из этих стран также снизилась (25 процентов против 39 процентов в 2021 году).

Эксперты Института объясняют тенденцию тем, что производителей не устраивают имеющиеся аналоги. Сейчас альтернативу предлагают поставщики из Китая, Турции, Индии и других нейтральных стран дальнего зарубежья, а также отечественные производители. Запрос на закупки оборудования из этих стран за год вырос, а в случае российской продукции уровень предпочтительности стал максимальным за девять лет наблюдений. Тем не менее на деле компаний, которые собираются приобрести российское оборудование, больше не стало.

На начало года зависимость от зарубежного оборудования признавали две трети российских промышленных предприятий. Сильнее всего в такой технике нуждаются предприятия по добыче угля, производству бумаги и бумажных изделий, деревообработке, производству лекарственных средств и материалов, резиновых и пластмассовых изделий.