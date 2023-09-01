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10:55, 1 сентября 2023Экономика

Россиянам пообещали дальнейший рост цен на бензин и дизель

Эксперты предсказали рост цен на топливо из-за сокращения выплат нефтяникам

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу, запланированное с сентября ради снижения нагрузки на бюджет, приведет к дальнейшему росту оптовых цен на топливо и убыточности независимых автозаправок, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Демпферный механизм был создан для стабилизации цен на топливо внутри страны. При продаже бензина и дизеля дешевле, чем на зарубежных рынках, компании получают компенсации, а если цены оказываются выше — проводят дополнительные выплаты в бюджет. Решение снизить компенсации связано с намерением Минфина получить дополнительные средства с отрасли на фоне превышающего плановый уровень дефицита федерального бюджета.

Если выплаты из бюджета уменьшаются, для многих сетей АЗС торговля бензином и дизелем становится убыточной, объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Низкомаржинальные АЗС уходят с рынка, конкуренция снижается — вкупе с плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) эта тенденция приведет к дальнейшему подорожанию топлива.

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«Маржа торговли бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива — с середины августа, и пока не видно предпосылок для ее выхода в положительную зону», — рассказал Миронюк. При этом НПЗ, наоборот, генерируют рекордный уровень маржи.

Президент России Владимир Путин подписал закон, урезающий выплаты по топливному демпферу и повышающий акцизы на бензин и дизель, в конце июля. Согласно документу, выплаты сократят вдвое с сентября 2023 по декабрь 2026 года. В результате корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 миллиардов рублей в месяц.

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    Софья Ермакова
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